Frio atinge estados do Sul, menos o Paraná

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O Rio Grande do Sul já está sentindo o efeito da nova massa de ar de origem polar que avança sobre o Sul do Brasil. Bagé, na fronteira com o Uruguai, registrou a menor temperatura no Brasil nesta segunda-feira, 12 de março, com 8,7°C de temperatura mínima. Em Porto Alegre, a chegada do ar polar causou uma acentuada queda da temperatura. O aeroporto Salgado Filho registrou 34°C às 15 horas do domingo, 11, e 24°C no mesmo horário nesta segunda-feira. O frio, no entanto, não deve chegar ao Paraná. As informações estão no site do Climatempo.

Segundo o Climatempo, este ar frio veio junto com uma frente fria que passou pelo litoral da Região Sul e chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. Não é uma massa de ar polar grande e nem forte, mas causa queda da temperatura e seca o ar na maioria das áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina nesta terça-feira, 13 de março.

O ar polar será pouco sentido sobre o Paraná. A sensação de calor ainda vai predominar neste estado.

Várias áreas do Rio Grande do Sul e do centro-sul de Santa Catarina da região serrana e do planalto sul de Santa Catarina amanhecem a terça-feira com temperatura um pouco abaixo dos 10°C. Cidades mais elevadas das serras gaúcha e catarinense podem registrar temperaturas em torno dos 5°C. É possível que ocorra alguma geada em locais de baixada, onde ocorre maior acúmulo de ar frio, como na região do Vale do Cruzeiro, em São Joaquim, Santa Catarina.

O frio do amanhecer também facilita a formação do nevoeiro especialmente sobre as baixadas e sobre rios e lagos.