Escola curitibana anuncia união com grupo nacional de ensino

(foto: Divulgação)

O presidente do Grupo Acesso, o professor José Luís Chong, anunciará, na segunda-feira (12/03), a união do Grupo Acesso com a Inspira Rede de Educadores, grupo brasileiro de Educação Básica, que tem como sócios André Aguiar (ex-COO Eleva), Stephan Younes (ex-diretor de planejamento estratégico e marketing do Grupo Marista) e o ex-jogador de futebol Zico. Passam a fazer parte da Rede o Curso e Colégio Acesso, além do Curso Apogeu, que contam com dez instituições em Curitiba e Região Metropolitana, somando cerca de seis mil alunos.

“A proposta é fortalecer ainda mais todas as escolas que fazem parte do Grupo Acesso, que manterá seu nome, cultura e identidade, pela gestão unificada da Rede Inspira. A associação permitirá ao Grupo crescer ainda mais e melhorar os resultados”, falou o presidente do Grupo Acesso, o professor Chong.

Além do Sul, a empresa está presente no Sudeste e Norte do país, e conta com mais de nove mil alunos, distribuídos em três cidades, com 17 unidades. A previsão da Rede é chegar a 40 mil alunos até 2022.

"O Acesso e a Inspira têm valores bastante similares, que incluem a busca por desenvolver as competências socioemocionais dos alunos e não apenas o cumprimento de um currículo acadêmico”, falou André Aguiar, CEO da Inspira, completando que “é uma felicidade enorme receber no grupo uma instituição que, como nós, tem forte comprometimento com a transformação da Educação do país”.

Além de continuarem à frente do Grupo Acesso, o professor José Luís Chong e os outros fundadores, eles passam a ser sócios do Inspira. O atual corpo docente será mantido em todas as escolas.

Sobre o Grupo Acesso: Há quase 15 anos, o Grupo Educacional Acesso atua com nove unidades distribuídas em Curitiba (Boqueirão, Hauer, Centro, Portão e Santa Felicidade), e na Região Metropolitana (Almirante Tamandaré, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Pinhais). O Grupo conta com uma proposta pedagógica focada na formação integral do ser humano, pautada na ética e na evolução do conhecimento. Hoje a instituição conta com cerca de seis mil alunos, sendo que o pré-vestibular do Acesso é o 2º maior de Curitiba.

Sobre o Apogeu: O Curso Apogeu surgiu no ano de 1991, a partir da necessidade de criar um curso preparatório direcionado aos exames de seleção e para o vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Com proposta de preparação direcionada aos alunos, hoje o Apogeu é líder em aprovações nos Exames de Seleção e vestibulares.

Sobre a Inspira Rede de Educadores: A Inspira é uma rede nacional que se propõe a ser referência em Educação no Brasil em gestão e excelência acadêmica, formando pessoas apaixonadas por aprender em um ambiente inspirador, feliz e acessível a todos.