Araucária terá linha especial de ônibus para a Paixão de Cristo

Lanteri apresenta a Paixão de Cristo em Araucária (foto: Arnaldo Alves)

A Prefeitura de Araucária, por meio da Superintendência de Transporte Coletivo, anunciou que, no dia 30 de março (Sexta-Feira Santa), colocará uma linha especial de ônibus para auxiliar no deslocamento das pessoas que acompanharão a encenação da Paixão de Cristo no Parque Cachoeira. A linha especial “Terminal Central/Paixão de Cristo” sairá do Terminal Central de Araucária das 17 às 19 horas (de 20 em 20 minutos). Um público de 20 mil pessoas é aguardado para a apresentação da Paixão de Cristo (às 19 horas), realizada pelo Grupo Lanteri e com apoio da Prefeitura de Araucária.

Outras linhas convencionais de ônibus do Transporte Integrado de Araucária (Triar) também podem ser utilizadas para chegar ao local da apresentação — linha 24-São Francisco; linha 25-Costeira Dampezzo; linha 26-Jardim Primavera; linha 28-Santa Clara e linha 29-Minas Gerais.

Segundo a Superintendência de Transporte Coletivo de Araucária, o retorno com a linha especial (ônibus articulados) após a apresentação não terá cobrança de tarifa. Nas linhas convencionais haverá cobrança normal. Vale lembrar que o valor da tarifa nos ônibus do Triar é de R$ 2,90 (dinheiro ou cartão Triar) e o usuário do transporte pode ter acesso às linhas metropolitanas (no Terminal Central) sem necessidade de pagar nova tarifa.

Curitiba

Quem vir de Curitiba para prestigiar o espetáculo no Parque Cachoeira terá as opções de ônibus: linha Pinheirinho/Araucária (sai do Terminal Pinheirinho), linha Portão/Araucária (sai do Terminal Portão), linha Capão Raso/Araucária (sai do Terminal Capão Raso e passa pelo Terminal CIC). Todas essas linhas têm como ponto final o Terminal Central de Araucária, onde a pessoa poderá embarcar em um dos ônibus do Triar sem pagar nova tarifa para chegar ao Parque Cachoeira.

Apresentação - O espetáculo “Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo”, do Grupo Lanteri, chega a sua 40ª edição em 2018. Tradicionalmente realizado em Curitiba, o evento este ano ocorrerá em Araucária, no Parque Cachoeira, e conta com o apoio da Prefeitura local. Neste ano, estão previstos 1.200 atores para a apresentação.