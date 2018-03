Campina Grande do Sul lança o projeto do Parque do Timbu

Ilustração de como ficará o Parque do Timbu (foto: Repprodução/PMCGS)

Na terça-feira (13) foi lançado o projeto do Parque Linear do Rio Timbu. A Prefeitura de Campina Grande do Sul construirá o parque em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar). As obras serão iniciadas com a limpeza, drenagem e cercamento do local, ações que serão realizadas pela Sanepar e pela Codapar. Quando estas etapas forem concluídas a Prefeitura passará a ser a responsável pela continuação dos trabalhos.

“Quando fiquei sabendo que a construção do parque beneficiaria a região e, principalmente, preservaria o Rio Timbu, que desemboca na Barragem Iraí e abastece toda a região, logo apoiei a causa”, disse o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.

“O município como um todo será privilegiado e a qualidade de vida da população será ainda melhor. Estamos unindo forças e pensando em melhores condições para os campinenses”, acrescentou Silvestre Dimas Staniszewski, presidente da Codapar.

“Há muito tempo já estávamos planejando a construção deste parque. Podemos afirmar que estamos realizando um sonho antigo”, disse o prefeito de Campina Grande do Sul, Bihl Zanetti, que também agradeceu agradeceu às parcerias e também à secretaria municipal de projetos, engenharia e urbanismo pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos.