Fernando Zequinão

Um dos frutos do mar mais celebrados da alta gastronomia, o polvo ganha um festival todo dedicado a seu sabor no Marcondes Cozinha Autoral. O restaurante preparou uma sequência de quatro etapas exclusiva, com duas delas estreladas pelo molusco – sendo três opções de prato principal que o cliente pode escolher. O menu do Festival do Polvo sai a R$ 159,90 por pessoa, e acontece durante março. O Marcondes abre para jantar de segunda à sábado, das 18h30 às 23h, e para almoço no sábado, das 11h30 às 15h30.

O menu exclusivo inicia com o couvert: pão oriental feito no vapor com manteiga artesanal levemente trufada. Depois, a entrada apresenta um Arancini de polvo, o típico bolinho italiano preparado com o molusco.

Como pratos principais, o cliente pode escolher entre três criações. Uma delas é o Polvo à Lagareira, receita portuguesa que destaca os tentáculos grelhados regados com azeite e temperados com alho, servidos com batatinhas assadas, creme de espinafre e coentro. Outra é o Arroz Caldoso de Polvo, clássico galego de arroz frito com base em fundo de polvo e tentáculos inteiros grelhados, com maionese de limão siciliano. Há ainda o Polvo a Bourguignon, inspirado na cozinha francesa que substituía carne por polvo, levando ainda caldo e legumes.

Para sobremesa, o menu tem Brownie de cacau 70% com calda de Marula.

O Marcondes funciona na R. Recife, 220 – Cabral. Mais informações no perfil oficial do restaurante no Instagram (@marcondesrestaurante). Reservas por WhatsApp (41) 3205-4982.