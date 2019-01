Site de deputado paranaense é hackeado em protesto contra a corrupção

Rodolfo Luis Kowalski

O site do deputado estadual Francisco Bührer (PSDB) foi alvo de um ataque de hacker na tarde desta quarta-feira (23 de janeiro). Quem tenta acessar a página do político (https://www.franciscobuhrer.com.br) dá de cara com uma página preta na qual aparece a mensagem “Fuck The Government” (“Foda-se o governo”, em tradução literal) e um breve texto de protesto contra a corrupção (confira o texto na íntegra, abaixo).

A invasão à página de Bührer foi perpetrada por um hacker que se identifica como VandaTheGod. Além da página do deputado paranaense, outro político do PSDB, o vereador Nascimento, de Aparecida de Goiânia, também teve seu site hackeado, com uma mensagem semelhante sendo divulgada pelos hackers (http://vereadornascimento.com.br).

Ao Bem Paraná, o grupo responsável pelo ataque relatou que a invasão aconteceu há cerca de uma hora. “Estava testando falhas em sites e me deparei com um blind sql no site do deputado”, relatou VandaTheGod, explicando ainda ter invadido a página dos dois tucanos por eles estarem sendo investigados (no caso do paranaense, por conta de uma suposta reunião com funcionários públicos para pedir voto).

A reportagem tentou contato com a equipe do deputado estadual, mas não conseguiu contato até o fechamento da reportagem.

Abaixo você confere a mensagem publicada pelos hackers na página dos dois políticos

“Corrupção há tem todo lugar, mas no Brasil corrupção virou cultura politica.

O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons.

Povo Passivo, Corrupçao Ativa, Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele !

Não podemos aguardar que os tempos se modifiquem e nós nos modifiquemos junto, por uma revolução que chegue e nos leve em sua marcha. Nós mesmos somos o futuro. Nós somos a revolução. Governo Não Tememos VCS !

#AntiGov”