SUV de luxo com 707 cv de potência (Fotos: divulgação)

A Aston Martin São Paulo apresentou o DBX707, o SUV de luxo com 707 cv de potência, na cor Plasma Blue, com vários itens de acabamento em fibra de carbono e preço de R$ 3.650.000,00. Produzido na linha de montagem de Saint Athan, no País de Gales, o tem motor V8 biturbo de 4 litros (3.982 cm³) entrega potência máxima de 707 cv (520 kW) a 6.000 rpm e torque de 900 Nm.



Esses números tornam o DBX707 ser capaz de ir de zero a 100 km/h em 3,3 segundos e de atingir uma velocidade máxima de 310 km/h. O câmbio automático de 9 velocidades proporciona mudanças de marcha imediatas, dando ao motorista uma maior sensação de controle e capacidade de resposta.



Para destacar o desempenho do DBX707, o Aston Martin DBX707 possui “Race Start” disponível nos modos GT Sport e Sport+ para maximizar a aceleração a partir da imobilidade e mostrar verdadeiramente o desempenho aprimorado.



O estilo e o acabamento interno também possuem exclusividades. O novo tratamento frontal faz com que o DBX receba uma grade frontal maior, um novo design de DRL (faróis de rodagem diurna, na sigla em inglês), novas entradas de ar e dutos de resfriamento de freio, além de um novo perfil de divisor frontal. A grade cromada acetinada (ampliada para aumentar significativamente o fluxo de ar de refrigeração possui palhetas duplas, com as seis barras horizontais agora divididas para criar mais interesse visual e tornar esta versão topo de linha imediatamente identificável.



Na traseira, o novo spoiler adicionado à asa do teto, difusor traseiro duplo significativamente ampliado para atender ao novo sistema de escape quádruplo de grande diâmetro e novo para-choque traseiro com aberturas de painel integradas acentuam o aspecto musculoso do DBX707. Por dentro, o DBX707 possui bancos Sport de série (bancos Comfort estão disponíveis como opção sem custo).



Todas as opções de bancos vêm com ajuste elétrico de 16 posições e aquecimento na frente e atrás como equipamento de série.