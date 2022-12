Nova picape da Fiat: maior que Strada e Toro (Divulgação)

A Fiat confirmou o lançamento de uma inédita picape média no Brasil. O modelo estreia no segundo semestre de 2023 e deverá será baseado na Peugeot Landtrek. Que é vendido em alguns mercados da América Latina, como o Uruguai com marca francesa. Entretanto, a Stellantis mudou os planos e decidiu lançá-la com a marca Fiat no Brasil.

A marca, que já oferece aos clientes a Fiat Strada, número 1 de vendas do mercado brasileiro em 2022, e a Fiat Toro, que estreou o conceito de Sport Utility Pick-up (SUP), agora confirma sua terceira picape para o país. O início da comercialização do novo modelo do segmento de D-picapes (média) será no segundo semestre de 2023.

A chegada desse novo modelo completará o portfólio de picapes da marca. Assim, a Fiat passará a cobrir o segmento quase em sua totalidade. Atualmente, o veículo está em fase final de desenvolvimento nos Centros Técnicos de Engenharia da Stellantis no Polo Automotivo em Betim (MG).