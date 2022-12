Ducato importado do México (Divulgação)

A Fiat confirma o lançamento do novo Ducato para o primeiro semestre de 2023.

Atualmente, o Ducato é trazido do México. A tendência é que a gama de versões, atualmente composta pelas configurações chassi-cabine, furgão de carga e van de passageiros, seja mantida. O Ducato deve trazer as mesmas opções de carroceria, incluindo a Max Cargo, com teto mais alto para o transporte de cargas maiores.

A motorização também não deve mudar: trata-se do 2.3 turbodiesel de 130 cv e 32,6 kgfm de torque máximo.