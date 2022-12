Nova versão do HB20 terá as carrocerias hatch e sedã (Divulgação)

A Hyundai apresentou uma série especial da linha HB20. Chamada de “Edição Especial”, a novidade está disponível nos modelos HB20 e HB20S em quatro versões e duas opções de motorização: 1.0 aspirado e 1.0 turbo. Os carros serão posicionados acima da versão Limited nos veículos equipados com câmbio manual e acima da configuração Comfort quando com câmbio automático. Externamente, o HB20 Edição Especial traz faróis com projetor e DRL em LED. A cabine inclui painel de instrumentos digital e chave presencial, sendo que, nas versões com motor 1.0 turbo, os carros ganham sistema de partida remota do motor pela chave. No caso do sedã HB20S, existe a funcionalidade Smart Trunk, que permite a abertura da tampa do porta-malas por aproximação. A lista de equipamentos ainda inclui alerta de presença no banco traseiro, vidros elétricos com função one touch, coluna de direção com regulagens de altura e de profundidade e iluminação no porta-luvas. A gama de cores inclui as opções sólidas Preto Onix e Branco Atlas, as metálicas Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk e a perolizada Azul Sapphire.