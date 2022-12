A picape Montana, em sua terceira geração: dstaque é o novo design (Divulgação)

A Chevrolet deu início à pré-venda da nova Montana e revelou preços e versões da terceira geração da picape. O modelo chega em fevereiro e as principais concorrentes serão a Fiat Toro e Renault Oroch. A médio-compacta da Chevrolet mais voltada para áreas urbanas e se destaca por “unir o conforto e a dirigibilidade de um SUV com a versatilidade e a robustez de uma verdadeira picape.

A nova Montana é feita sobre a mesma plataforma do Tracker e compartilha com o utilitário esportivo a motorização, o mesmo propulsor 1.2 turboflex da versão de topo do SUV, que rende 133 cv de potência e 21,4 kgfm de torque. Casa com ele câmbio manual de seis marchas ou transmissão automática de seis velocidades e faz 7,7 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada quando abastecida com etanol. Com gasolina, os números saltam para 11,1 km/l em ciclo urbano e 13,3 km/l em ciclo rodoviário. Tais dados se referem ao modelo equipado com transmissão automática. A marca não divulgou informações de consumo da opção manual.

A picape tem 4,72 m de comprimento e cerca de 1,8 m de largura. A caçamba ntem capacidade para 874 litros. No espaço interno, a Chevrolet promete que a nova Montana será a líder do segmento. De acordo com o fabricante, são pelo menos 20 milímetros a mais para os joelhos do passageiro traseiro em relação aos rivais. A montadora destaca ainda a ergonomia de sua médio-compacta, que “se traduz na melhor acomodação dos até cinco ocupantes”.

O grande destaque da picape, contudo, é o seu visual, que já adota a nova identidade de design global da Chevrolet. Tal se mostra evidente pelo conjunto ótico bipartido na dianteira, que traz LED na parte superior. Os vincos do capô, por sua vez, harmonizam com a grade, que é larga como no Tracker. Na traseira, a picape tem faixa escurecida que une as duas lanternas. Nela também fica posicionada a maçaneta da caçamba e o emblema da versão. Abaixo, vê-se o nome da Chevrolet escrito por extenso, bem como emblema de motor e o nome da médio-compacta.

Já o habitáculo é muito similar ao do Tracker, com pouquíssimas nuances. A tendência é que a Chevrolet tenha dado um pouco mais de esmero ao acabamento da médio-compacta. Além disso, destaque vai para a central multimídia MyLink, integrada ao quadro de instrumentos como nos lançamentos mais recentes da empresa. A tela é de 8 polegadas.

O painel de instrumentos não é digital. Há uma tela para o computador de bordo ladeada por conta-giros e velocímetro analógicos. Quanto aos itens de série a empresa divulgou apenas alguns equipamentos que compõem a lista, e a nova Montana terá seis airbags, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento com câmera de ré, carregador de smartphone sem fio, Wi-Fi nativo, entre outros. A Chevrolet já deu início à pré-venda da nova Montana. A marca comercializa as versões LTZ Turbo, a partir de R$ 134.490, e Premier Turbo, que parte de R$ 140.490. A reserva da médio-compacta tem custo de R$ 2 mil. Os dois mil primeiros compradores ganharão a divisória de caçamba chamada pelo fabricante de Multi-Board – que integra a “extensa” linha de acessórios da picape.