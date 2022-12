Série especial Yellowstone Edition custa R$ 554.900 (Divulgação)

A Ram lançou a 3500 Yellowstone Edition, edição limitada em homenagem à série “Yellowstone”, protagonizada por Kevin Costner.

Os modelos são baseadas na versão Limited Longhorn e trazem pintura em dois tons, com preto Diamond como cor principal e marrom Walnut na faixa inferior da carroceria, para-choques, molduras das caixas de rodas e detalhes nas rodas. Por fora, a picape traz emblemas nas portas dianteiras e os adesivos nas laterais da caçamba com o “Y” amarelo característico do Yellowstone Dutton Ranch.



A picape é movida pelo motor 6.7 Cummins turbodiesel de 377 cv e 117,3 kgfm de torque máximo. A capacidade de carga é de 1.752 kg, enquanto a capacidade de reboque é de espantosos 9.021 kg. A lista de equipamentos de série inclui itens como faróis full LED direcionais, pacote de assistências à condução (incluindo controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e outros recursos) e sistema de som premium Harman Kardon.Serão comercializadas apenas 100 unidades no mercado brasileiro, cada uma ao preço de R$ 554.990.