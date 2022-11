Peugeot e-2008 2023: SUV para uso essencialmente urbano (Fotos: Divulgação)

Os modelos zero combustão, além de caros, ainda são vistos como bicho papão. O e-2008 da Peugeot dá prosseguimento ao plano de eletrificação no país. A configuração 100% elétrica do crossover compacto custa R$ 259.990 em versão única GT importada da França não deixam de ser competitivos para um carro zero combustão que quer se posicionar como uma alternativa mais espaçosa ao e-208 GT. O 2008 elétrico usa o mesmo motor elétrico de 136 cv e 26,5 kgfm do irmão hatch, porém com algumas ações da marca para destacá-lo nessa seara de descarbonização sobre rodas. Uma delas é que o preço inclui as cinco primeiras revisões até 100 mil km. O carregador residencial permite carregar as baterias de 50 kWh do e-2008 em seis horas, podem ser compradas ou alugadas, em uma parceria com a empresa de mobilidade Tupinambá. Os donos poderão usar a rede de estacionamentos Zeletric, que tem 500 vagas para elétricos, sem o custo de cobrança pela energia consumida.



O volante do e-2008 é um capítulo à parte. Ele segue o conceito do i-Cockpit. Pequeno, com boa pegada e partes retas que o remetem a um manche, oferece uma direção precisa e está destacado do painel. Ao fundo, o quadro de instrumentos eletrônico, com efeitos 3D que dão aquele ar futurista à cabine. O acionamento do câmbio também é novo, com um pequeno seletor e teclas. O acabamento é outro que merece elogios e traz partes que imitam fibra de carbono, além de cromados e aço fosco. O espaço é melhor que no 208 elétrico, especialmente no banco de trás, sem falar no porta-malas de 434 litros. A central multimídia com tela de 10 polegadas é fácil de mexer, mas sente-se falta de uma conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio – é preciso recorrer ao cabo USB.



O sistema, ao menos, é intuitivo e traz informações também sobre autonomia e a performance do conjunto elétrico do Peugeot e-2008. O alcance do crossover é de 345 km, pelo ciclo europeu WLTP. No carregador residencial que pode ser comprado ou alugado, como dito (os valores não foram informados), o tempo de “abastecimento” das baterias de 50 kWh é de seis horas. Já em tomada comum de 220V, leva-se um dia inteiro, enquanto naqueles carregadores rápidos, chega-se a 80% em 35 minutos. Um detalhe é que o e-2008, assim como o e-208, tiveram o motor elétrico recalibrado na Europa. Agora, a potência por lá é de 156 cv, enquanto a autonomia subiu para quase 400 km. Porém, essas mudanças só chegarão aqui lá para meados de 2023, já que os primeiros lotes já foram encomendados – o inicial envolve 90 unidades, praticamente todas reservadas.