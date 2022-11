Toyota Prius: visual esportivo (Divulgação)

A Toyota apresentou os detalhes do novo Prius. A quinta geração chama a atenção pelo design, que trocou as linhas antigas por um estilo mais esportivo e bastante atraente. O Prius ficou com cara de cupê.

Algumas dimensões foram alteradas entre as gerações, como a altura (reduzida em 5 cm) e a distância entre-eixos (que cresceu 5 cm). A largura ficou 2 cm maior, mas o comprimento foi reduzido em 4,6 cm.

A cabine traz muitas semelhanças com o crossover elétrico bZ4X, inclusive por causa da disposição do painel de instrumentos e da tela da central multimídia no topo do console central. Outra novidade está na gama de motorizações. Na Europa, por exemplo, o Prius será vendido apenas como um híbrido plug-in. Combina o motor 2.0 de quatro cilindros movido a gasolina com outro elétrico, e entrega potência combinada de 223 cv. Frente à geração atual, houve incremento de 101 cv, já que o Prius atualmente comercializado em várias partes do mundo (mas não no Brasil, onde ele saiu de linha em 2021) entrega 122 cv.

O novo Prius plug-in tem bateria de 13,6 kWh que fica abaixo do banco traseiro. Segundo a Toyota, a autonomia do veículo “é 50% maior do que a geração atual”. Considerando que o Prius atual tinha autonomia declarada de 63 km em mercados como o Reino Unido, o carro seria capaz de rodar pouco mais de 94 km em modo EV.

Em outros mercados, como no Japão, o Prius também terá uma versão híbrida plena. De acordo com a fabricante, o sistema – que passou por diversas melhorias – agora pode entregar até 195 cv.