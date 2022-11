Fim de semana tem corrida de rua, feira de Santa Rita e diversão nos parques. Foto: Divulgação

Neste sábado (12/11) e domingo (13/11), tem atividades gratuitas de esporte e lazer promovidas pela Prefeitura de Curitiba. O destaque é a terceira etapa do Circuito Corrida dos Imigrantes na Regional Boqueirão.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), integra as ações que a Prefeitura promove no âmbito do Curitiba Viva Bem, um conjunto de políticas públicas que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Sábado (12/11)

No sábado (12/11), no período da manhã, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Feira de Santa Rita

A partir das 14h, o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, recebe a Feira de Santa Rita. A Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia promove este evento para atender mais de 150 entidades que fazem parte do seu cadastro. São 145 estandes de artesanato e praça de alimentação. Haverá apresentadas atrações artísticas na praça de alimentação. A entrada é franca.

Atividades nas regionais

Boqueirão

Na Regional Boqueirão as atividades serão ofertadas no CEL Vereador João Derosso do Xaxim (Rua Ana Lopos Canet, 4) e no Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão). Das 8h às 12h e das 13h às 17h, serão oferecidas para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio de tênis de campo, voleibol.

Portão/Fazendinha

A partir das 14h, a Rua Francisco Parolin, entre a Brigadeiro Franco e a Lamenha Lins, recebe o programa de lazer da Prefeitura com brincadeiras e esportes. As atividades ofertadas proporcionam desenvolvimento humano e educacional, estimulam a expressividade, criatividade e a vivência de atividades de diferentes conteúdos de lazer, buscando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social.

Cajuru

Na pista de BMX, que fica no Parque Olímpico do Cajuru, serão oferecidas aulas para crianças e adolescentes sem experiência no esporte, com a finalidade de apresentar uma modalidade diferente de ciclismo olímpico, inserindo práticas de domínio da bicicleta, coordenação motora, equilíbrio e utilização de equipamentos de segurança. As aulas serão das 13h às 17h.

Já no Centro da Juventude Audi/União (Rua João Henrique Hoffmann, 125 – Uberaba), das 8h às 12h, acontece o atendimento das associações Recanto Esperança e Associação Itiberê com diversas ações relevantes dentro da comunidade Icaraí, no bairro Uberaba. Será realizada a Linha de Lazer com atividades de recreação para a comunidade.

O Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca De Macedo, 510 – Cajuru) das 8h às 17h vai oferecer avaliação física que tem como objetivo possibilitar o ingresso de novos alunos nas atividades ofertadas pelo Centro de Iniciação Esportiva do Cajuru. Serão oportunizados horários diferenciados para os cidadãos que precisam realizar a avaliação física, requisito este obrigatório para a participação nas atividades.

Domingo (13/11)

3ª etapa do circuito Corrida dos imigrantes

A terceira etapa acontece no neste domingo (13/11), as 7h. Serão provas de 5 km e 10 km por vias entre o Zoológico de Curitiba e o Parque Náutico. A largada dos 10 km será na entrada do Zoológico de Curitiba. Já a largada dos 5 km, partirá do Parque Náutico. Os competidores de ambas as provas encerram os circuitos no Parque Náutico.

Lazer

Nas Arcadas do São Francisco, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem, acontecem as atividades recreativas das 9h às 13h de domingo para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Parques

Das 14h às 18h, a diversão será em seis parques de Curitiba: Barigui, Atuba, Lago Azul, Passeio Público, Náutico e Yberê no Campo de Santana.

No Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos; e no Parque Atuba, ao lado da Guarda Municipal. No Parque Lago Azul, serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado. No Passeio Público, estarão em frente ao Coreto Digital; no Parque Náutico, ao lado da Academia ao Ar Livre; e no Parque Yberê, próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas entre outras atividades.

BMX

Na manhã de domingo, das 8h às 10h, tem mais uma edição do Festival Interno de BMX, realizado bimestralmente para crianças da Escolinha de BMX. Mais informações: (41) 3221-2353 ou (41) 99547-1551 (Whatsapp) ou pelo Portal Curitiba em Movimento.