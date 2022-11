Prefeitura de Curitiba: servidores recebem na próxima terça-feira (Crédito: Divulgação/Levy Ferreira/SMCS)

Servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba recebem na próxima terça-feira a segunda parcela do 13º salário de 2022. O pagamento injetará cerca de R$ 84 milhões na economia da cidade, valor líquido a ser pago aos servidores municipais e beneficiários do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba).

“Vamos antecipar o pagamento desta segunda parte do 13º salário para a mesma data de início da temporada de Natal da nossa amada Curitiba. O pagamento servirá aos 45,6 mil servidores, aposentados e pensionistas. Com isso, vamos movimentar o mercado na véspera do Natal e fazer justiça social aos que servem a cidade de modo exemplar”, afirma o prefeito Rafael Greca.

O total de vantagens totaliza R$ 293,1 milhões e os descontos são de aproximadamente R$ 209,1 milhões. Os encargos patronais correspondentes ao pagamento do 13º salário representam mais R$ 82 milhões.

Sem descontos

A primeira parcela do 13º salário também foi antecipada. Ela foi paga em abril sem os descontos, que serão calculados sobre o valor das duas parcelas no pagamento da segunda parte, a que será paga neste mês.

O contracheque do 13º salário poderá ser conferido pelo Portal do Servidor (para os trabalhadores da ativa) ou pelo portal do IPMC (no caso dos aposentados e pensionistas), a partir desta quinta (17/11).

Os descontos obrigatórios são os relativos ao imposto de renda e à previdência do IPMC (para os estatutários) ou INSS (se for empregado público, contratado pelo PSS ou comissionado).

Também são obrigatórios os descontos de pensões judiciais, conforme cada servidor ou beneficiário, o plano de saúde, para quem está vinculado ao Instituto Curitiba de Saúde (ICS) e a previdência complementar (CuritibaPrev) para os que fizeram esta opção.

Pagamento de dezembro

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) informa que o pagamento dos salários, aposentadoria e pensões será antecipado para o dia 20 de dezembro. Os depósitos serão feitos ao longo do dia.

A antecipação do salário de dezembro requer organização e planejamento dos servidores e beneficiários, já que o pagamento seguinte será realizado no fim de janeiro de 2023.