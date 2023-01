Walkes (Crédito: Divulgação/@spursofficial)

Anton Walkes, zagueiro revelado pelo Tottenham e que defendia o Charlotte FC da Major League Soccer, morreu nesta quinta-feira após sofrer um acidente na quarta, envolvendo dois barcos no sul da Flórida. A informação foi confirmada por seu clube nas redes sociais. Walkes tinha 25 anos.

De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, o zagueiro foi encontrado inconsciente perto do estádio Miami Marine, depois que duas embarcações colidiram por volta das 15h, horário local, na quarta. Ele chegou a ser resgatado pelo Departamento de Bombeiros de Miami antes de ser hospitalizado em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos.

“Todos estão devastados com a morte de Anton Walkes. Ele era um ótimo filho, pai, parceiro e companheiro, cuja maneira de levar a vida tocava a todos que o conheciam”, David Tepper, proprietário do Charlotte FC, em comunicado divulgado pelo clube. “Ele fez todos ao seu redor pessoas melhores, em todas as áreas da vida, e representou o Charlotte no mais alto nível, dentro e fora de campo.”

Walkes estava em Miami para os treinos de pré-temporada da equipe. Nascido em Londres e revelado pelo Tottenham, aos 16 anos, teve passagens pelo Atlanta United e o Portsmouth ao longo de sua carreira. Em 2022, foi contratado Charlotte FC, onde disputou 23 jogos.

O Portsmouth, clube que defendeu entre 2018 e 2020, disputando 35 jogos, também lamentou a morte de seu ex-jogador. “Todos no Portsmouth estão extremamente tristes por saber da morte de Anton Walkes. Nossos pensamentos estão com seus amigos e familiares neste momento difícil”, afirmou o clube em comunicado.