Brasil campeão (Crédito: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

O Brasil é o novo campeão do Sul-Americano sub-20. Na última rodada do hexagonal final, a seleção brasileira contou com um gol de Andrey, eleito o melhor da final, e outro de Pedrinho para vencer o Uruguai por 2 a 0 e conquistar o título.

A campanha contou com a participação de quatro jogadores do futebol paranaense. O Athletico estava representado pelo goleiro Mycael e pelos atacantes Vitor Roque e Renan Viana. O Coritiba tinha o zagueiro Jean Pedroso.

Vitor Roque foi o artilheiro da competição, empatado com o volante Andrey (Chelsea), ambos com seis gols em oito jogos. Mycael e Jean Pedroso atuaram em sete dos nove jogos da campanha. Renan Viana foi titular em uma partida e entrou como substituto em outras cinco.

No primeiro tempo do jogo de domingo, as duas seleções não foram bem. Podendo empatar para ser campeão, o Uruguai ficou quase todo o tempo esperando o Brasil no campo de defesa. Desta forma, o duelo acabou ficando arrastado durante os 45 primeiros minutos e o confronto foi para o intervalo empatado em 0 a 0.

Na segunda etapa, o jogo mudou. Acelerando a troca de passes e ocupando o campo de ataque durante a maior parte do tempo, o Brasil passou a ter o domínio. Com Vitor Roque, Geovane e Biro, a seleção brasileira passou a incomodar e conseguiu uma bola na trave em uma finalização de Biro, aos 12 minutos.

Como resposta, o Uruguai assustou o goleiro Mycael em dois ataques rápidos e conseguiu equilibrar as ações. Na parte final do jogo, os brasileiros passaram a se lançar ainda mais para o ataque e os uruguaios começaram a aproveitar os espaços.

Com o jogo aberto, os brasileiros passaram a jogar contra o relógio e o Uruguai começou a valorizar toda parada na partida. Contudo, na base da pressão, o Brasil chegou ao gol. Aos 38 minutos, Kaique fez a jogada individual pela esquerda, cruzou e Andrey apareceu na segunda trave para tocar de cabeça e abrir o placar.

Nos minutos finais, o Uruguai buscou uma pressão e acabou parando na defesa da seleção brasileira e a equipe de Ramon Menezes definiu o jogo. Em um contra-ataque, após toda a equipe uruguaia estar no ataque, Pedrinho recebeu livre, passou pelo goleiro que estava no meio de campo e finalizou para fazer o 2 a 0. Desta forma, a conquista do Sul-Americano foi confirmada após 12 anos.

Após o apito final, o Uruguai partiu para a confusão e Douglas recebeu o cartão vermelho pelo lado do Brasil. Além disso, as duas comissões técnicas e o policiamento precisaram entrar em campo para evitar o pior.