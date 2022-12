Lucas Figueiredo / CBF

O volante Bruno Guimarães foi o pior do Brasil na derrota de 1 a 0 para Camarões, nesta sexta-feira (2), pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Mundo.

Ederson (6,0)

Fez duas defesas, uma difícil. Sem culpa no gol. Bem na reposição

Daniel Alves (5,5)

Driblado algumas vezes na lateral-direita. Perdeu 12 duelos. Tentou se apresentar no apoio, mas sem muita precisão

Militão (5,5)

Ficou assistindo Aboubacar no lance do gol. No mais, razoável

Bremer (6,0)

Atuação segura, principalmente nas bolas altas e nos passes. Mas cochilou no lance do gol

Alex Telles (6,0)

Estava jogando razoavelmente na defesa e bem no apoio até sair machucado

Marquinhos (6,0)

Entrou aos 10-2º, improvisado na lateral. Apoiou bem, acertando todos os passes, mas deu o espaço para a jogada do gol de Camarões

Fabinho (6,0)

Seguro na marcação, mas pouco colaborativo no apoio

Fred (6,5)

Mexeu-se bem e deu bons passes. Uma finalização ruim

Bruno Guimarães (5,0)

Entrou aos 10-2º. Apareceu no apoio, mas perdeu três grandes chances de gol

Antony (5,5)

Começou bem, depois sumiu em campo. Foi quem mais perdeu bolas na equipe (21)

Raphinha (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo

Rodrygo (6,0)

Tentou articular o time, mas alternou erros e acertos. Duas boas jogadas individuais

Everton Ribeiro (5,5)

Entrou aos 10-2º. Produziu pouco na articulação de jogadas

Martinelli (6,5)

Foi quem mais finalizou com perigo pelo Brasil, mas parou em grandes defesas do goleiro camaronês

Gabriel Jesus (5,5)

Deu um passe decisivo. Fora isso, produziu pouco e ainda chegou atrasado e algumas jogadas

Pedro (5,5)

Entrou aos 19-2º. Quando recebeu a bola, perdeu a jogada