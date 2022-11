Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O volante Casemiro foi o destaque do Brasil na vitória de 1 a 0 sobre a Suíça, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Alisson (6,0)

Pouco exigido. Não precisou fazer nenhuma defesa

Militão (6,0)

Improvisado na lateral, deu conta do recado na marcação. Apoiou pouco

Marquinhos (7,0)

Na defesa, ganhou quase todos os duelos. Melhor passador do time, com 96% de acerto

Thiago Silva (6,5)

Firme na defesa, não deixou Embolo jogar. Foi bem nos passes

Alex Sandro (6,5)

Teve espaço para apoiar e aproveitou pouco. Ganhou 90% dos duelos na defesa

Alex Telles (sem nota)

Entrou aos 41-2º. Jogou pouco tempo

Casemiro (7,5)

Dominou o meio-de-campo na marcação. Deu bons passes. Fez um golaço

Fred (5,5)

Razoável na marcação e burocrático nos passes

Bruno Guimarães (6,0)

Entrou aos 13-2º. Um pouco melhor que Fred nos passes e no posicionamento

Lucas Paquetá (5,5)

Um bom passe. Um pouco perdido no posicionamento

Rodrygo (6,5)

Entrou no intervalo. Começou devagar, mas cresceu. Um passe genial para o gol. Quase marcou o seu

Raphinha (5,5)

Um chute a gol e um bom passe no 1º tempo. Fora isso, não fez mais nada. Perdeu muitas bolas

Antony (5,5)

Entrou aos 28-2º. Um pouco mais ousado que Raphinha pela ponta

Richarlison (5,5)

Correu e lutou, mas pegou pouco na bola. Errou gols por chegar centésimos de segundos atrasado na bola

Gabriel Jesus (5,5)

Entrou aos 28-2º. Tentou se movimentar, mas foi pouco produtivo

Vinicius Jr (7,0)

Recebeu sempre marcação dobrada. Uma boa finalização. Ajudou no lance do gol. Fez um gol que foi anulado. Algumas firulas no fim