Lucas Figueiredo / CBF

Os atacantes Vinicius Jr e Richarlison foram os destaques do Brasil na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), na estreia das duas equipes na Copa do Mundo.

Alisson (6,0)

Errou uma saída pelo alto, no fim da partida, com o placar já decidido. No mais, seguro

Danilo (5,5)

Batido algumas vezes pelo seu lado na defesa. Tentou apoiar, mas sem muito sucesso

Marquinhos (6,5)

Seguro na defesa. Salvou um gol quase certo quando o jogo estava 1 a 0

Thiago Silva (7,0)

Firme na defesa, não deu espaços. Ainda deu belos passes longos

Alex Sandro (6,5)

Chutou uma bola na trave. Na defesa, foi quem mais cortou bolas

Casemiro (7,0)

Dominou o meio-de-campo na marcação. Armou boas jogadas. Chutou uma bola no travessão

Lucas Paquetá (6,0)

Alguns bons passes, mas às vezes estava deslocado em seu posicionamento

Fred (6,5)

Entrou aos 29-2º. Movimentou-se bem e deu bons passes

Raphinha (5,0)

Correu e lutou. Teve três chances de marcar, mas perdeu todas por finalizar mal

Martinelli (sem nota)

Entrou aos 42-2º. Fez uma boa jogada pela esquerda. Mas ficou pouco tempo em campo

Neymar (6,5)

Participativo, mas às vezes prendia demais a bola. Criou a jogada do 1º gol. Saiu após sentir uma lesão

Antony (5,5)

Entrou aos 34-2º. Errou a maioria das jogadas que tentou

Vinicius Jr (7,5)

Infernizou o lado direito da defesa da Sérvia. Participou decisivamente nos dois gols

Rodrygo (6,5)

Entrou aos 29-2º. Deu um chute perigoso a gol e puxou boas jogadas no ataque

Richarlison (7,5)

Pegou poucas vezes na bola e mesmo assim fez dois gols – um deles, um golaço

Gabriel Jesus (5,5)

Entrou aos 34-2º. Atrapalhou-se com a bola no pé