O zagueiro Sabino em jogo do Coritiba, em 2019 (Crédito: Franklin de Freitas)

Coritiba e Sport vão se enfrentar na próxima quarta-feira (dia 12) pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para às 19 horas, no Couto Pereira. A partida de volta será em 25 de abril, na Ilha do Retiro.

O Sport chega para o duelo embalado por uma grande temporada. Sob o comando do técnico Enderson Moreira, 51 anos, o time acumula 18 vitórias, quatro empates e uma derrota em 2023. A única derrota foi para o Ceará, por 3 a 2, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

O time pernambucano disputa quatro competições em 2023. Além da Copa do Brasil, está na final do Pernambucano e também na final da Copa do Nordeste. A decisão estadual será contra o Retrô, com jogos nos dias 15 e 22 de abril. A disputa pelo troféu regional será contra o Ceará, com partidas em 19 de abril e 3 de maio.

A equipe chega para enfrentar o Coritiba embalado por uma série invicta de 12 jogos (11 vitórias e um empate). E com cinco vitórias seguidas.

ELENCO

O elenco do Sport tem alguns jogadores famosos no cenário nacional e velhos conhecidos do futebol paranaense. Um deles é o zagueiro Sabino, 26 anos, que defendeu Coritiba em 2019 e em 2020. Pelo clube pernambucano, soma quatro gols em 20 jogos na temporada 2023.

Outro destaque da equipe em 2023 é o lateral-esquerdo Igor Cariús, 29 anos, com um gol e seis assistências em 2023. Ele foi titular do Paraná Clube na campanha do acesso à primeira divisão de 2017. E chegou a jogar a primeira divisão de 2018 pelo mesmo clube.

O meia Jorginho, 32 anos, teve passagem apagada pelo Athletico Paranaense em 2020. No entanto, conseguiu grande destaque defendendo o Atlético-GO, de 2013 a 2022. Em 2023, soma seis gols e três assistências em 19 jogos pelo Sport.

Outro ex-Athletico Paranaense é o lateral-direito Eduardo, 36 anos, que defendeu o Furacão em 2015 e em 2016.

No ataque, o Sport conta em 2023 com Gabriel Santos, 24 anos e 1,85 m de altura. Ele defendeu o Londrina em 2022. Na atual temporada, soma 20 jogos, quatro gols e uma assistência.

O atacante Kayke, 35 anos, que jogou pelo Paraná Clube em 2013 e pelo Flamengo em 2015, não conseguiu se firmar no Sport em 2023. Tem apenas seis jogos e nenhum gol.

FAMOSO

O jogador mais conhecido do Sport é o atacante Vagner Love, 38 anos, ex-Palmeiras, seleção brasileira, Corinthians e Flamengo. Ele soma oito gols e cinco assistências em 19 jogos em 2023.

ARTILHEIRO

O artilheiro do Sport em 2023 é o ponta Luciano Juba, 23 anos, revelado na base do próprio clube. Ele soma 11 gols em 22 jogos na atual temporada.

OUTROS DESTAQUES

Além da grande fase de Luciano Juba, o Sport conta com outros dois pontas de destaque em 2023. Um deles é o uruguaio Labandeira, ex-Defensor, que já soma seis gols e duas assistências em 21 jogos na temporada. Outro é Edinho (28 anos, ex-Atlético-MG e Fortaleza), que tem quatro gols e seis assistências em 18 jogos no ano.

RETROSPECTO

O Sport é uma antiga pedra no sapato do Coritiba. Os dois clubes já se enfrentaram 38 vezes.

12 vitórias do Coritiba

12 empates

14 vitórias do Sport

40 gols do Coritiba

41 gols do Sport