Coritiba apresenta António Oliveira (Crédito: Divulgação/Coritiba)

Depois de alguns dias de negociação, o técnico português António Oliveira foi anunciado como novo comandante do Coritiba para a temporada de 2023. Ele desembarcou no Couto Pereira na manhã desta terça-feira (13) e assinou contrato até o final do ano.

“Seja bem-vindo, António Oliveira! António é o primeiro treinador europeu da história do Coritiba e o 12º estrangeiro a ocupar o comando técnico. Muito sucesso nessa jornada!”, postou o clube nas redes sociais ao fazer o anúncio.

António falou pela primeira vez como treinador do clube. “Estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de comandar uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Agora é tempo de planejar, avaliar e trabalhar para podermos todos juntos cumprir os objetivos do Coritiba”, afirmou o treinador António Oliveira.

Aos 40 anos, António Oliveira desembarcou no futebol brasileiro em 2020 e foi auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira no Santos. Depois, recebeu a oportunidade de treinar o Athletico Paranaense em 2021, durante 40 jogos, com 21 vitórias, seis empates e doze derrotas.

Neste ano de 2022, foi técnico do Cuiabá na elite do Campeonato Brasileiro, a partir do meio da temporada. Ao todo, esteve por 29 jogos à frente do clube do centro-oeste, com oito vitórias, nove empates e 12 derrotas, terminando na 16ª colocação, salvando o time do rebaixamento. Apesar de ter recebido proposta para renovação, preferiu não continuar no Cuiabá. Também foi sondado pelo Vasco, mas aceitou a proposta do Coritiba.

António Oliveira substitui Guto Ferreira, demitido pela diretoria na semana passada e, horas depois, anunciado como novo técnico do Goiás.

O técnico chegou ao Couto Pereira na manhã desta terça-feira (13) e foi recepcionado pelos dirigentes do clube. “É um técnico europeu com conceitos que vão agregar muito ao Coritiba neste momento. As características do António serão muito utilizadas para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos de 2023”, declarou o Presidente em exercício Glenn Stenger sobre a contratação.

António Oliveira possui a Licença UEFA A de treinadores europeus, com perfil estudioso e conhecimento de treinamentos voltados para o futebol europeu.

O técnico iniciou a carreira como jogador do Benfica atuando como meio-campista. Mas, com apenas 23 anos, iniciou o curso de Educação Física, em Lisboa. O profissional passou por alguns clubes de menor expressão e então iniciou cedo a carreira de treinador. Começou como auxiliar do pai no Tractor Club, um dos maiores times do Irã, onde foram campeões da Taça Iraniana, em 2014. Oliveira passou por clubes da Eslovênia e Kuwait antes de chegar ao Brasil.