Treino do Coritiba no Couto Pereira (Crédito: Divulgação/Guilherme Griebeler/Coritiba)

O Coritiba terá o apoio da torcida para testar a força do seu novo time. Nesta quarta-feira, às 19 horas, recebe o Sport no Couto Pereira, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será em Recife, em 25 de abril.

O jogo terá transmissão de Sportv e Premiere.

CASA CHEIA

A previsão é de estádio lotado, já que até essa terça-feira (dia 11) 30 mil lugares já haviam sido reservados. Pelo sistema de check-in, 30 mil sócios e convidados já tinham garantido presença na partida. Por uma promoção lançada pelo Coritiba, cada sócio em dia por levar dois amigos gratuitamente nesta partida. Para os demais, os ingressos são vendidos por R$ 200 e R$ 250, com meia a R$ 100 e R$ 125.

‘NOVO TIME’

A partida serve para testar a força do novo time do Coritiba. Desde que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, o técnico António Oliveira ganhou tempo — praticamente um mês — para repensar a equipe. Nos jogos-treinos contra São Paulo, Corinthians e Londrina, o português manteve sempre o ponta William Pottker como titular, com Kaio César deixando a equipe. Outra novidade foi o trio de volantes formado por Andrey, Liziero e Junior Urso.

No mês de preparação, perderam espaço Willian Farias e Trindade. E Bruno Gomes segue vivo na disputa por um lugar no meio-campo.

Os principais reforços, por enquanto, foram Andrey e Junior Urso, que se recuperaram de lesões. As contratações feitas no período, o centroavante Zé Roberto e o lateral-esquerdo Jamerson, chegaram apenas nessa semana e ainda não estão em condições para 90 minutos.

A baixa para hoje é o zagueiro Henrique, lesionado. Ele não vinha sendo utilizado como titular por António Oliveira.

PREMIAÇÃO

O Coritiba já acumula R$ 5,1 milhões em cotas na Copa do Brasil 2023: R$ 1,4 milhão pela primeira fase, R$ 1,7 milhão pela segunda fase e R$ 2,1 milhões pela terceira fase. Se passar pelo Sport, recebe mais R$ 3,3 milhões, acumulando assim um total de R$ 8,4 milhões no torneio.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Grupo 1: clubes de Série A

Grupo 2: clubes de Série B

Grupo 3: demais clubes

ADVERSÁRIO

O Sport vai disputar duas finais nos próximos dias e vive grande fase em 2023. O time não tem desfalques para esta quarta-feira. Clique aqui para saber mais sobre a campanha da equipe e sobre o elenco comandado por Enderson Moreira.

CORITIBA x SPORT

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Liziero, Junior Urso (Bruno Gomes), Andrey, William Pottker e Alef Manga; Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Sport: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Cariús; Fabinho e Ronaldo; Edinho (Labandeira), Jorginho e Luciano Juba; Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Couto Pereira, hoje às 19 horas

TV: Sportv e Premiere