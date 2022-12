António Oliveira conversa com jogadores no primeiro dia da pré-temporada (Crédito: Divulgação/Guilherme Griebeler/Coritiba)

O elenco do Coritiba voltou aos trabalhos nessa quarta-feira (dia 14) após um mês de férias. O grupo de jogadores começou a pré-temporada para 2023, sob o comando do técnico português António Oliveira. O reinício aconteceu na manhã dessa quarta-feira, no CT da Graciosa.

A primeira etapa da pré-temporada será a bateria de exames. Só depois os jogadores vão começar a treinar nos campos do CT.

O clube ainda não tem reforços confirmados. Os primeiros nomes que devem ser anunciados nos próximos dias são o lateral-esquerdo Victor Luís (Ceará) e os pontas Marlon (Paysandu) e William Pottker (Avaí).

O ELENCO PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: Alef Manga, Fabrício Daniel e Warley

Centroavante: Cadorini