Confira os sites de Ciência & Meio Ambiente que o Bem Paraná selecionou pra você

Bem Paraná

Centroclima

explica o efeito estufa e outros fenômenos.

www.centroclima.org.br



Ciência Hoje

divulgação científica.

www.ciencia.org.br



CNPQ

site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico.

www.cnpq.br



SBPC

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

www.sbpcnet.org.br



Sciencenet

notícias sobre ciência.

www.sciencenet.com.br



MCT

Ministério da Ciência e Tecnologia.

http://www.mct.gov.br/



MMA

Ministério do Meio Ambiente.

http://www.mma.gov.br/



INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

http://www.inpe.br/



Fapesp

Site da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Com notícias do meio científico.

http://www.fapesp.br/



Brasil das Águas

Projeto que realiza o levantamento da qualidade da água nos principais rios, lagos e reservatórios hídricos do país. Notícias, imagens e artigos.

www.brasildasaguas.com.br



Web-ciência

Reúne textos e artigos sobre tópicos como corpo humano, astronomia, geografia, nutrição, saúde e outros. É possível fazer buscas por palavra-chave e conhecer a história do site.

www.webciencia.com/



Greenpeace Brasil

site oficial da Organização Não Governamental Green Peace, no Brasil.

www.greenpeace.com.br



O Eco

Reportagens, entrevistas e notícias sobre meio ambiente. Mantém arquivo de textos e permite a reprodução do conteúdo, desde que citada a fonte.

www.oeco.com.br



Árvores Brasil

Informações sobre espécies brasileiras, legislação ambiental, notícias relacionadas e fórum de discussões.

www.arvoresbrasil.com.br/



Ambiente Brasil

As riquezas naturais que o Brasil possui são celebradas neste portal, que reúne notícias e material explicativo sobre tópicos como agricultura orgânica e estrutura fundiária.

www.ambientebrasil.com.br/



Mais Ambiente

Traz idéias para o trabalho de educadores relacionadas à preservação do meio ambiente. Idealizado por profissionais de educação e gestão ambiental, tem seções para professores e crianças.

www.maisambiente.com.br



Amazônia

Informações sobre políticas públicas, meio ambiente, economia e população regionais, além de fotografias, mapas, vídeos e áudios da região amazônica.

www.amazonia.org.br



Rede Ambiente

Dedicada a profissionais da área educacional, estudantes, crianças e organizações não governamentais. Traz diversas notícias sobre o tema, além de informações sobre ações ambientais, denúncias.

www.redeambiente.org.br/



SOS Mata Atlântica

site oficial da Organização Não Governamental SOS Mata Atlêntica.

www.sosmatatlantica



Instituto Socioambiental

traz informações sobre áreas protegidas, mananciais, política, direito, biblioteca com documentos na íntegra e notícias.

www.socioambiental.org



Artificial Inteligence

links sobre inteligência artificial. Em inglês.

www.cs.berkeley.edu/russell/ai.html



American Museum of Natural History

informações sobre exposições científicas.

www.amnh.org



BioSites

lista de páginas sobre ciência.

www.library.ucsf.edu/biosites



Chemical Elements

tabela periódica dos elementos químicos.

www.chemicalelements.com



Dr. Dobb´s

desenvolvimento de software.

www.ddj.com



EETimes

avanços da eletrônica.

www.eetimes.com



El Niño

sobre o fenômeno.

www.elnino.noaa.gov



EV World

sobre automóveis elétricos.

www.evworld.com



EurekAlert!

noticia descobertas científicas.

www.eurekalert.org



Fermi

vídeo mostra o maior acelerador de partículas do mundo.

www.fnal.gov



Fuel Cells

sobre carros movidos a hidrogênio.

www.fuelcells.org



HowStuffWorks

explicações sobre tecnologia.

www.howstuffworks.com



MIT

página oficial do Massachusetts Institute of Technology.

www.mit.edu



Nasa Home Page

site da agência espacial dos EUA. Com fotos e pesquisas.

www.nasa.gov



Natural History Museum

museu científico britânico.

www.nhm.ac.uk



Nanotechnology

links que explicam a nanotecnologia.

www.zyvex.com/nano



Science

versão on-line da revista homônima.

www.sciencemag.org



Science Now

últimas descobertas.

www.sciencenow.org



Scientific American

revista sobre avanços científicos.

www.sciam.com



The Lancet

sobre medicina.

www.thelancet.org



Windows to The Universe

textos sobre astronomia.

www.windows.ucar.edu



