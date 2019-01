60% dos aprovados no vestibular da UFPR cursaram Ensino Médio em escolas públicas

Redação Barulho Curitiba

Saiu o resultado do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A lista de aprovados você pode ver AQUI. As estatísticas deste concurso revelam que entre os candidatos aprovados, quase 60% (59,82) cursaram ensino médio em escolas públicas, 39% concluíram o ensino médio no ano passado e 27% completarão 18 anos em 2019. A maioria dos classificados reside no Paraná (90%), sendo 52% em Curitiba, 19% em municípios da região metropolitana de Curitiba e 19% no interior do Paraná. A aprovação foi de praticamente 50% por sexo: 49,56% masculino e 50,44% feminino.

