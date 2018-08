No Brasil, 73.953 aposentados ganharão atrasados do INSS de até R$ 57.240

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal vai pagar mais um lote de atrasados de até 60 salários mínimos para 73.953 segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que ganharam uma ação de revisão ou concessão de benefício no país.

Entra nesse lote quem ganhou a ação e teve o pagamento autorizado pela Justiça no mês de julho -etapa chamada de autuação.

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou o recurso dos atrasados de até R$ 57.240 para os tribunais federais. No país, 73.953 segurados que aguardam ações de benefícios previdenciários e assistenciais receberão neste lote. Foram R$ 857.567.924 para 63.899 processos.

Para os segurados que entraram com um processo em São Paulo ou Mato Grosso do Sul, a grana poderá ser sacada a partir do início da semana que vem.

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) informou que o setor responsável pelo pagamento já está fazendo o processamento das informações.

Esse procedimento deve ser finalizado no começo da próxima semana. O valor será depositado na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil.

No TRF-3, foram contemplados 8.073 segurados, que vão ganhar R$ 140.990.640.

As RPVs (Requisições de Pequeno Valor) são pagas todos os meses. O processo só se torna um atrasado depois que ele passa por diversas etapas e não há mais possibilidade de recursos do governo ou do advogado que defende o aposentado.

Para saber se entrou nesse lote, o segurado do TRF-3 precisa fazer a consulta no site do tribunal e confirmar se seu atrasado foi protocolado durante o mês de julho.

Se aparecer que o atrasado é um PRC, significa que é um precatório, acima de 60 salários mínimos. Esse pagamento sai uma vez por ano.