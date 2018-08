Acusado de matar a soldado da PM Bárbara Aline Gonçalves da Rocha é julgado em Pinhais

Redação Bem Paraná com assessoria

O assassino da soldado da Polícia Militar do Paraná Bárbara Aline Gonçalves da Rocha está sendo julgado, desde às 8 horas desta quinta-feira, 2, no Tribunal do Juri de Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os tiros que mataram a soldado foram disparados por Felipe Ribeiro Leite, conhecido como “Peppa”, preeso preventivamente em 6 de janeiro de 2017. Ele aguarda o julgamento na Casa de Custódia de São José dos Pinhais.

Bárbara tinha 24 anos quando foi morta com dois tiros na cabeça no dia 24 de dezembro de 2016, véspera de Natal. Ela estava na loja de pesca da tia, que presenciou a execução. Ela estava de folga e planejava a festa de Natal com a família quando foi morta. O estabelecimento onde tudo aconteceu fica em Pinhais, na Grande Curitiba, bem perto de onde ela morava, assim como boa parte dos parentes.