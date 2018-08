Anvisa suspende venda e uso de solução nasal. Veja qual é

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu 12 lotes do descongestionante nasal Salsep (cloreto de sódio 0,9%) e outros cinco lotes do Salsep 360 (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray, fabricados pela Libbs Farmacêutica. Com a medida da agência reguladora, o medicamento fica suspenso para distribuição, comercialização e uso.

A resolução foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, foi constatado desvio de qualidade (pH e odor fora de especificação) e a própria empresa comunicou à agência sobre o recolhimento voluntário dos lotes. A empresa não informou ao Agora mais detalhes sobre os problemas.

A fabricante argumentou, em nota, que as alterações oferecem "baixas possibilidades" de consequências à saúde dos consumidores, de acordo com as classificações legais de risco.

Caso alguém tenha adquirido um medicamento dos lotes suspensos, basta entrar em contato com a Libbs Farmacêutica para solicitar a substituição do produto.

O serviço de atendimento ao cliente funciona de segunda-feira a sexta, das 7h às 20h, e aos sábados, das 8h às 18h, pelo telefone 0800-0135044 ou pelo e-mail [email protected]