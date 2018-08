Após brigas com colega no ar, Mara Maravilha deixa programa de fofocas do SBT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e apresentadora Mara Maravilha não fará mais parte do programa de fofocas do SBT, o Fofocalizando.

O SBT anunciou em breve comunicado a saída de Mara, que nos últimos meses protagonizou diversas brigas com os colegas de programa, em especial o jornalista Leo Dias.

A mais recente delas ocorreu nesta quarta-feira (15), quando Leo Dias esclareceu um erro em uma notícia sobre o cantor Belo e disse que ele havia mentido. "Mentir pra mim, gente? Pra mim que sou tão leal a vocês? Aí, meu amor, aí fica feio", disse Dias.

Mara, então, decidiu se pronunciar. "O nosso compromisso principal não é ser amigo de cantor, de artista não, é pegar a informação que interessa ao público e passar com veracidade e dar a nossa opinião."

Dias ficou incomodado e mandou recado à colega: "Não, Mara, é desconfiar do meu trabalho. É duvidar, o que eu tenho de mais precioso é a minha palavra e o meu trabalho. Não dá pra desconfiar do que eu tô falando aqui. É isso."

Em outra edição, no dia 2 de agosto, Leo Dias perdeu a paciência com as interrupções de Mara e, ao chamar a colega, disse: "Com vocês, a senhora da razão, Mara Maravilha".

A apresentadora se incomodou e chegou a chorar. "Léo Dias, por favor, não me ofenda. [...] Não sou dona da razão, sou sua colega", disse.

"Ah não, isso não é para chorar. A gente chora quando alguém morre", reclamou o jornalista.

Em maio, Mara afirmou ao F5 que as brigas ficam só dentro do estúdio. "É um ringue em que cada um expõe sua opinião, e ninguém quer ficar na lona. Mas vamos combinar que isso faz parte. Quando termina o programa, a expectativa se volta para as cenas dos próximos capítulos", afirma ela.

Segundo a emissora, a decisão foi tomada em comum acordo entre Mara e a direção artística do SBT. A apresentadora continua contratada pelo SBT, que avalia onde encaixá-la na programação.

Procurada, Mara não quis se pronunciar.

O programa Fofocalizando vai ao ar de segunda à sexta, às 15h. O elenco conta ainda com Livia Andrade, Leão Lobo, Décio Piccinini e Mamma Bruschetta.