Armazém Santo Antônio reformula seu cardápio

Redação Bem Paraná, com assessoria

O restaurante Armazém Santo Antônio lança novo cardápio. E as principais novidades trazem uma volta ao passado, um resgate a um jeitinho antigo de cozinhar. O chef Giuliano Hahn, que também é um dos sócios da casa, foi buscar na tradição da cozinha familiar, com gosto de casa, inspirações para reformular o menu.



Entre as principais novidades está o cardápio especial para o almoço de domingo. Este seção traz pratos e sobremesas com receitas antigas, oriundas de duas fontes: as receitas da avó de Giuliano, dona Yone Vendrametto, de 92 anos, e também as que ele encontrou num antigo livro de receitas de Frida Osternak, primeira dona do casarão de 1870 onde o restaurante está instalado.



A ideia é mudar este cardápio de almoço do domingo a cada mês. Na estreia, a partir deste final de semana, há três principais e duas sobremesas. Codorna recheada com farofa de foie (acompanhada de polenta branca, sauté de radichio e molho próprio assado com vinho do Porto - R$ 79 - para uma pessoa), Galeto assado com polenta frita (com fuzili ao molho vermelho, salada de batata e radichio - R$ 115 para duas pessoas) e Posta com gnocchi (R$ 65 - uma pessoa).



Para a sobremesa, as opções são Torta de Coco (R$ 14,50) e Papo de Anjo (R$ 15). Todas estas receitas, que marcam a estreia do menu exclusivo para o almoço de domingo, são de Dona Yone, que esta semana passou uma tarde cozinhando junto com a equipe da casa, num animado treinamento da equipe. "Estes pratos me fazem relembrar o passado, desde a forma como minha avó manipula os ingredientes e mede os temperos, até os tempos em que eu saía para caçar codornas com meu avô", conta Hahn.



Mais novidades



Outras novidades, conectadas com a desenvoltura com que o chef passeia pelas cozinha contemporânea e internacional, também se fazem presentes. Nas entradas, as Vieiras gratinadas ao beurre blanc e capim santo - (6 unidades de tamanho generoso a R$ 48) é um dos destaques. Há ainda a Burrata para duas pessoas, produto de Minas Gerais servido com pão no forno à lenha, pesto de manjericão, presunto de Parma, cogumelo Paris e tomate cereja - R$ 80 para duas pessoas). Um petisco estreante é o Tentáculo de polvo al olivo (servido com creme de azeitonas negras - R$ 48).



Nos pratos principais, desponta uma nova opção com bacalhau: o Lombo à marinheiro - gratinado com creme de espinafre, acompanha espinafre francês, batatas aos murros, azeitonas, ovo cozido, cebola confitada, e tomate cereja (R$ 95). Entre os frutos do mar, tem também o prato Camarões Rosa Grande empanados no coco, servidos com arroz jasmim e amêndoas ao molho de coco com curry e capim limão (R$ 89).



Estes dois pratos foram lançados como sugestões e agora são incorporados ao menu. Este também é o caso de uma das novas sobremesas, a Trilogia Brasileira, com quindim, pudim de tapioca e cocada (R$ 28).





Armazém Santo Antônio



FUNCIONAMENTO: aberto para jantar de terça a sexta-feira das 19h30 às 23h30 e para almoço nos sábados e domingos das 11h30 às 15h30.

ENDEREÇO: Rua Solimões, 344 - São Francisco, Curitiba - PR

Informações: (41) 3077-5505 | www.armazemsantoantonio.com.br