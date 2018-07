Artilheiro, Nenê pode assumir a camisa 10 no São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artilheiro do São Paulo na temporada com dez gols, Nenê pode atender o apelo dos torcedores e mudar de número.

Atualmente, o meia veste a camisa 7. Porém, com a saída do meia-atacante peruano Christian Cueva, a 10 ficou livre.

"Não sei ainda, vieram falar comigo sobre isso. Vamos esperar para ver", brincou.

Apesar do mistério, Nenê não vê problema em mudar de camisa e afirmou que o número é indiferente. "Sempre joguei com a 10. Aí, me falam: 'mas você está indo bem com a 7'. Eu não tenho esse negócio de superstição, não. O que faz a camisa é a pessoa. Tenho de continuar trabalhando da mesma maneira", afirmou.

No clube paulista, a camisa 10 ficou eternizada com Raí. Recentemente, antes de Cueva, o dono dela foi Paulo Henrique Ganso.

Já a 7, desde a saída do atacante Lucas Moura, no final de 2012, não teve nenhum dono que se destacasse. Primeiro, ela passou por Rodrigo Caio; depois, teve como donos Neilton, Michel Bastos e Maicosuel.