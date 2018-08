Atlético busca 10ª vitória fora do Brasil em competições oficiais

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense enfrenta nesta terça-feira (dia 7) às 19h30 o Peñarol, na partida de volta da segunda fase da Copa do Sul-Americana. A partida será no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, capital do Uruguai.

Em toda história, o Atlético disputou 25 partidas oficiais fora do Brasil, todas por competições organizadas pela Conmebol – Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. E venceu nove delas. Foram duas vitórias na Argentina, duas no Paraguai, duas no Peru, uma no Chile e duas no Uruguai.

Aliás, o Furacão ganhou todos os duelos contra uruguaios em competições oficiais. Venceu o Peñarol no jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana 2018 e derrotou quatro vezes o Nacional (duas pela Sul-Americana e duas pela Libertadores).

Nesta terça-feira, o Atlético precisa apenas do empate e pode ser classificar também com uma derrota por um gol de diferença, já que venceu a partida de ida por 2 a 0. O gol como visitante é critério de desempate.

O ATLÉTICO NO EXTERIOR

Apenas jogos por competições oficiais

9 vitórias

5 empates

11 derrotas

As vitórias

2 na Argentina (River Plate e San Lorenzo)

2 no Paraguai (Capiatá e Libertad)

2 no Peru (Universiário e Alianza Lima)

2 no Uruguai (Nacional 2 vezes)

1 no Chile (Univ. Católica)

EM CASA CONTRA OS GRINGOS

Em competições oficiais, Atlético como mandante contra times estrangeiros

16 vitórias

7 empates

9 derrotas

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES

Atlético na Libertadores

5 participações

48 jogos

23 vitórias

8 empates

17 derrotas

Melhor posição: 2º em 2005

Atlético na Sul-Americana

7 participações

27 jogos

11 vitórias

6 empates

10 derrotas

Melhor posição: 3º em 2006