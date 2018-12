Atlético empata com o Junior em 1 a 1 e traz decisão ‘igual’ para a Arena

Lycio Vellozo Ribas

Na final de Copa Sul-Americana entre dois times semelhantes, o primeiro jogo terminou igual para Atlético e Junior, da Colômbia. Os dois empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (5), em Barranquilla (Colômbia). O time paranaense ainda viu o adversário errar um pênalti.

Para o jogo de volta, na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira (12), os dois times entram em campo em condições de igualdade. O Atlético conquista o título se vencer. Se houver empate, por qualquer placar, a decisão vai para a prorrogação. Só em caso de novo empate haverá disputa de pênaltis. O gol fora de casa não vale como critério de desempate na final da competição – ao contrário das fases anteriores.

SEMELHANTES

Nesta Copa Sul-Americana, Atlético e Junior trazem histórico semelhante. Os dois times foram fundados em 1924. Têm estádios de Copa do Mundo – o Municipal Roberto Melendez foi erguido para o Mundial de 1986, o qual a Colômbia desistiu de sediar três anos antes. Ambos ganharam projeção nacional em seus países a partir dos anos 90. E, por fim, ambos buscam seu primeiro título internacional.

Além disso, os dois times apostam no fator casa. O Junior havia vencido todas as partidas anteriores em Barranquilla. O Atlético, por sua vez, venceu quatro na Arena (Newell’s Old Boys, Penarol-URU, Caracas-VEM e Fluminense) e perdeu apenas uma, para o Bahia – depois, venceu nos pênaltis.

ESCALAÇÃO

Sem problemas de lesões ou cartões, o técnico Tiago Nunes escalou força máxima e o esquema 4-2-3-1 de sempre. O Junior, por sua vez, não contava com o lateral Gabriel Fuentes e com o atacante Teo Gutierrez. Os respectivos substitutos eram German Gutierrez e Yony ‘Speedy’ Gonzalez.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético suportou bem a pressão do time colombiano, mas mostrou dificuldades para tocar a bola rumo ao ataque. Tampouco conseguiu fazer marcação no campo do adversário. Em vez disso, apostou nos passes longos e lançamentos, que não davam certo. A marcação colombiana tomava todas as bolas. Consequentemente, o time paranaense mal passava do meio-de-campo; levou 35 minutos para ter um escanteio a seu favor (foi o único) e não conseguiu uma única finalização. O Junior, por outro lado, também não levou perigo em praticamente nenhum lance.

SEGUNDO TEMPO

A chance que o Atlético não criou na primeira etapa surgiu logo no início da etapa final. Primeiro, Leo Pereira cabeceou com perigo, por cima. Aos 5 minutos, Nikão arrancou com a bola e serviu para Pablo marcar 1 a 0. Mas, três minutos depois, ‘Speedy’ Gonzalez empatou. E a partida voltou ao que era antes: pressão do Junior e o Atlético acuado.

Aos 15 minutos, o técnico Tiago Nunes perdeu o atacante Pablo, que sentiu uma lesão na panturrilha direita. Rony entrou como meia-ponta pelo lado esquerdo, Nikão foi para o lado direito e Marcel Cirino ficou como atacante centralizado. O jogo ficou mais movimentado. E o Atlético escapou de levar o segundo gol aos 26 minutos, depois que Rony fez pênalti em Gutierrez; Perez mandou uma bomba e acertou no travessão.

Pouco depois do pênalti perdido, Nunes reforçou a marcação, trocando o meia Raphael Veiga pelo volante Wellington. O time ficou num 4-3-2-1. Aos 41 minutos, Marcinho substituiu Lucho Gonzalez, com o time voltando ao 4-2-3-1. E o Atlético conseguiu segurar o placar até o fim, graças a duas ações do goleiro Santos.

ESTATÍSTICAS

No jogo, o Atlético obteve 4 finalizações (1 certa), 42% de posse de bola, 85% de eficiência nos passes e 4 escanteios. O Junior conseguiu 13 finalizações (5 certas e uma na trave), 58% de posse de bola, 93% de eficiência nos passes e 6 escanteios. Os números são do Footstats.

JUNIOR 1 x 1 ATLÉTICO-PR

Junior: Viera; Piedrahita, Jefferson Gomez, Rafael Perez e German Gutierrez; Luis Narvaez, James Sanchez (Moreno), Jarlan Barrera e Cantillo; Yony Gonzalez (Riuz) e Luis Dias. Técnico: Julio Comesaña

Atlético: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Leo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Lucho Gonzalez (Marcinho); Marcelo Cirino, Raphael Veiga (Wellington) e Nikão; Pablo (Rony). Técnico: Tiago Nunes

Gols: Pablo (5-2º), Gonzalez (8-2º)

Cartões amarelos: Leo Pereira, Perez, Bruno Guimarães, Thiago Heleno

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Local: Estádio Roberto Melendez, em Barranquilla, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Dias bate a gol de média distância e Santos pega

11 – Cantillo arrisca de longe e manda por cima

29 – Renan Lodi afasta uma bola pelo alto. Sanchez recupera e serve Diaz, que domina e finaliza de voleio. A bola sai rente ao travessão

42 – Piedrahita ganha jogada pela direita e bate a gol. A bola resvala na zaga e vai na rede do lado de fora

SEGUNDO TEMPO

1 – Raphael Veiga cobra escanteio. Leo Pereira sobe e cabeceia com perigo, mas para fora

5 – Gol do Atlético. Nikão arranca com a bola e rola para Pablo, que entra na área e bate de primeira, na saída do goleiro

8 – Gol do Junior. Bola alta na área do Atlético. Jonathan afasta mal. Sanchez recupera e toca de cabeça para Gonzalez, que gira e chuta no canto esquerdo do goleiro

9 – Diaz bate de fora da área. Santos pega

10 – Raphael Veiga chuta da entrada da área, mas sem força. A bola sai à direita

21 – Lucho cobra escanteio. Leo Pereira cabeceia. Viera afasta antes da chegada de Thiago Heleno

24 – Lucho cobra falta perto da linha de fundo e rola para Nikão, que chuta a gol. A zaga prensa na hora H

26 – Após escanteio, Moreno finaliza mal, na pequena área, e Leo Pereira afasta. A bola volta e Rony derruba Gutierrez no bico da área. O árbitro marca pênalti. Perez cobra no travessão

43 – Piedrahita cruza. Moreno cabeceia por cima do gol

47 – Ruiz recebe livre perto da linha de fundo e tenta finalizar. Santos sai e abafa

49 – Barreira bate com perigo, da entrada da área. Santos faz boa defesa no canto