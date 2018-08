Atlético tenta contratação de colombiano que se destacou na Libertadores 2018

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense está perto de anunciar a contratação do ponta Anderson Plata, 27 anos, do Santa Fe, da Colômbia. O jogador chega ao Brasil nas próximas horas para passar por exames médicos. Se for aprovado, assinará por empréstimo de um ano.

O jogador, que atua nas duas pontas, surgiu no Valledupar e atuou por outros quatro colombianos: Deportivo Pereira, Millonarios, Atlético Huila e Santa Fe. Também passou pelo Daejon Citizen, da Coreia do Sul.

O auge foi em 2016 no Santa Fe, quando foi campeão nacional e entrou para a seleção dos melhores do campeonato colombiano (a Liga Águila).

Plata vem jogando como titular no Santa Fe. Seu último jogo foi no último domingo. Na atual temporada, soma 28 jogos (24 como titular) e três gols. Disputou nove jogos pela Libertadores em 2018. Não marcou gols, mas está em quarto lugar da competição em assistências, com quatro passes para gols – só fica atrás de Egídio (Cruzeiro), Serginho (Wilstermann) e Pavón (Boca Juniors).

ELENCO

No Atlético, Plata disputará posição com Marcelo Cirino, Marcinho, Nikão, Crysan e Rony. O técnico Tiago Nunes também pode usar como extremo (ou ponta) os centroavantes Pablo e Bergson e o meia Bruno Nazário. Os três já atuaram pelo lado do campo.