Ator é suspeito de agredir modelo com quem foi casado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Jessica Aronis, de 28 anos, começou a compartilhar nesta segunda-feira (1) desabafos sobre o fato de ter passado por um relacionamento abusivo. Ela não cita o nome do agressor, mas ela foi casada durante cinco anos com o ator João Gabriel Vasconcellos, 32, da série "O Negócio" (HBO).

O caso foi denunciado pelo jornalista Paulo Sampaio, do Universa. No blog, ele afirma que a modelo de 1,74 chegou a pesar 49 kg após a separação e reproduz áudios que dão exemplos de agressão psicológica e física que a modelo passou com o ex-marido.

Desde então, a modelo tem recebido mensagens de apoio, mas também teve de deixar claro que o agressor não é o seu atual namorado, Guilherme Amora. Em post divulgado nesta quarta (3), ela fez o apelo.

"Queridos, agradeço MUITO o carinho e o sentimento de proteção comigo! Mas tem muita gente bombardeando o meu atual namorado com mensagens agressivas!! Gente ele é um príncipe, ok? Está me ajudando muito nesse processo!", afirmou Jéssica.

A pretensão em divulgar o abuso que passou é alertar outras mulheres e encorajá-las a denunciar seus agressores, disse a modelo. "Esse é o meu relato. Não consigo parar de agradecer por todo carinho que estou recebendo! Meu único objetivo com tudo isso é alertar as pessoas de que isso ACONTECE e às vezes nem nós percebemos... e isso MATA, como um câncer...fiquem atentos aos sinais, escutem as pessoas que te amam... pessoas veem de fora algo que você talvez não enxergue.", diz a modelo em um dos posts.

O áudio que foi divulgado tem quase dois minutos mostrando a voz de João Gabriel humilhando a ex-mulher. "Como você é ignorante, como você é burra. Qual é o ponto que eu coloco pra você? Eu coloco o meu ponto pra você. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar direito. Se é pra limpar o chão, limpa o chão direito. Se é pra fazer comida, faça comida direito. Se é pra limpar lá fora, limpe lá fora direito. Não é direito de qualquer jeito. É direito", diz o ator.

A modelo disse que levava socos, tapas, puxões de cabelo e era chamada de disléxica e burra. Até os cachorros da modelo sofreram na mão do agressor. Em entrevista ao blog do UOL, ela disse que tinha medo de denunciar. "Enquanto ele dormia ao meu lado, eu ficava no celular pesquisando sobre violência doméstica. Percebi que era exatamente o que eu estava passando", afirmou a modelo.

'EM BRIGA DE MARIDO E MULHER, É PRECISO SIM METER A COLHER'

Em diversos stories ainda disponíveis no perfil do Instagram dela, Jéssica diz que quer tirar algo positivo de uma situação tão negativa. "Estou divulgando a minha história porque quero dar um novo significado ao que ocorreu. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a pena", afirma a modelo. "Já faz mais de seis meses que passei por isso, e agora estou forte para falar. Estou namorando, ele me apoia muito", diz a modelo.

Entre as mensagens de apoio que a modelo recebeu, ela também ouviu pedidos de desculpas de uma vizinha. E usou a troca de mensagens para dizer que em "em briga de marido e mulher, deve sim se meter a colher". A vizinha relata que a ouviu gritando diversas vezes e não fez nada. "Desculpe por ter sido omissa e não ter ligado para a polícia", disse a vizinha em uma longa mensagem. Uma outra amiga disse: "Pensei agora nas mil formas que eu poderia ter te ajudado".

João Guilherme fez parte do elenco da novela "Chiquititas" (SBT) e começou a sua carreira no filme "Do Começo ao Fim" (2009), de Aluizio Abranches. Em resposta a Paulo Sampaio, o ator negou todas as acusações.

Em nota oficial, a HBO diz que "repudia qualquer forma de desrespeito, preconceito, violência e assédio moral ou sexual".