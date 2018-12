Ator Luis Gustavo, o Vavá do Sai de Baixo, passa mal e tem de fazer bateria de exames

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Luis Gustavo, 84, sentiu-se mal nesta semana e teve de passar por uma bateria de exames. De acordo com a mulher do artista, Cris Botelho, ainda não é possível identificar as causas do transtorno nem mesmo afirmar se os incômodos no corpo refletem uma doença mais grave. "Ainda não saiu o diagnóstico, acabamos de fazer uns exames. Não dá para falar nada por enquanto", disse. De acordo com Cris, tudo ficará mais claro daqui alguns dias.

De acordo com o portal da Veja, porém, Gustavo já teria descoberto que o problema seria um câncer no intestino. Ele também iniciaria o tratamento em um hospital de São Paulo. Cris não confirma as informações e pede cautela antes de divulgar qualquer notícia. "Não tem nada comprovado. Não saiu nem a biopsia. A família nem sabe de nada. Ele não está se sentindo muito bem, mas não tem resultado algum ainda", reforçou.

Em 2014, Gustavo deu uma entrevista ao Fantástico na qual revelou ter 'nascido de novo' após se recuperar de uma doença no coração. Uma bactéria não identificada se instalou no intestino do ator. De lá, foi para a cabeça, pela corrente sanguínea, e acabou indo parar no coração.

Um dos atores mais apreciados pelo público, Gustavo ficou muito conhecido por interpretar o personagem Vavá, síndico de um condomínio divertido no sitcom da Globo Sai de Baixo (1996-2002). A atração deve virar filme em 2019, com Gustavo no elenco. O ator, inclusive, teve de se afastar por um tempo das filmagens por conta de problemas circulatórios.

Mário Fofoca, de "Elas Por Elas" (1982), Victor Valentin, de "Ti-Ti-Ti" (1985) e Juca Pirama, de "O Salvador da Pátria" (1989) são alguns dos outros personagens marcantes interpretados pelo ator, que é sueco de nascimento.