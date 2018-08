Azul inclui mais duas cidades do Paraná em suas rotas até o final do ano

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Cidades do Paraná, de Pernambuco e da Bolívia serão as próximas bases de operação da Azul. A companhia pretende inaugurar voos para Pato Branco e Toledo, no Paraná, Serra Talhada, em Pernambuco, e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, até o fim do ano. Somando a Rosário, Córdoba, Mossoró e São José dos Campos, a Azul fechará 2018 com oito novos destinos em sua malha aérea, que já é a mais extensa do país.

Das quatro bases previstas para o ano, três aguardam a certificação do aeroporto pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Além da documentação do órgão regulador, Serra Talhada, no sertão pernambucano, passa por obras de finalização do aeródromo. No caso de Santa Cruz de la Sierra, a pendência para as operações da Azul passa pela internacionalização do aeroporto de Cuiabá, em Mato Grosso, de onde partirão os voos com destino à cidade boliviana. Em virtude do atraso, a companhia adiou o início das frequências entre as cidades para 01º de dezembro.

Para o diretor de alianças da Azul, Marcelo Bento Ribeiro, a abertura das bases de operação previstas para o ano será importante para fomentar novas oportunidades de turismo e negócios.

“O Brasil é imenso, com dimensões continentais. A Azul acredita no potencial econômico do país e por isso tem por base do seu modelo de negócios o desenvolvimento da aviação regional. Concretizar uma operação regular é um marco para muitas cidades que, com a Azul e suas parceiras, passam a se conectar a todas as regiões do Brasil e do mundo. Esse plano de regionalização cria um novo mercado e gera um natural desenvolvimento econômico para a região que passa a contar com o transporte aéreo”, destaca Bento.