Besiktas não responde sobre Ryan Babel, e Flamengo vai atrás de outro jogador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Besiktas, da Turquia, não respondeu mais aos contatos sobre Ryan Babel, 31, e irritou o Flamengo. Principal alvo para assumir o lugar de Vinicius Júnior, o atacante já foi visto como provável reforço, mas no momento está muito longe da Gávea.

O clube do Rio interrompeu a negociação e não fará mais nenhuma oferta após pelo menos duas semanas de idas e vindas na novela. A diretoria está atrás do plano b para a posição.

Ainda não se pode dizer que o Flamengo desistiu do holandês filhos de surinamês. A proposta segue na mesa do Besiktas, mas sem nenhuma resposta. O Flamengo sabe que não pode perder mais tempo.

Se o Besiktas procurar o Flamengo e topar realizar a transferência por até R$ 30 milhões, o negócio ainda pode ser fechado.

As chances, no entanto, são remotas.

Nos bastidores do clube, uma reviravolta é vista como improvável.

O salário para o meia-atacante chegou a ser conversado em R$ 650 mil, da mesma forma que o Flamengo arcaria com um montante inicial e parcelaria o restante da operação.

Babel foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2010 com a seleção holandesa. Ele costuma ser convocado para defender o seu país e fez oito gols com a camisa laranja nos últimos 13 anos. Começou no Ajax e passou por Liverpool, Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain e La Coruña.