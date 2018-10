BMW X7 é o maior SUV já produzido pela marca

Da redação

A BMW apresenta o seu maior e também mais caro SUV. O utilitário esportivo tem 5,15 metros de comprimento, 2 m de largura e 1,80 m de altura. O entre-eixos também é muito grande com 3,10 metros oferecendo um habitáculo enorme. O design segue o padrão dos SUVs da marca. Os faróis afilados destoam um pouco do tamanho da grade e a traseira tem lanternas com formato parecido com as dos sedãs da BMW o SUV tem rodas de liga leve de 21 polegadas. São três fileiras de bancos, para até sete pessoas. Os dois viajantes da terceira fileira têm assentos completos com braços, porta-copos e portas USB, todos os assentos contam com ajustes elétricos. A fileira do meio pode ser configurada com dois bancos individuais, mas este equipamento é opcional. Além de grande, o X7 é caro e luxuoso.

O SUV vem equipado com couro Vernasca, ar-condicionado automático de quatro zonas, teto panorâmico de vidro e rodas de liga leve de 20 polegadas. Entre os destaques do novo SUV estão o painel de instrumentos totalmente digital e uma tela de 12,3 polegadas de série. Assim como o novo Série 3, o X7 também ganha o assistente pessoal da marca, o Intelligent Personal Assistant (IPA), que funciona como a Siri da Apple. O sistema responde a comandos de voz e a perguntas feitas pelo motorista, além de fornecer atualizações sobre o carro.

O co-piloto eletrônico também pode receber qualquer nome e é acionado através do comando “Hey, BMW”. Serão três motores disponíveis para o X7. Um oito-cilindros em “V”, movido a gasolina e capaz de entregar 462 cv, que equipa a versão xDrive50i; um motor a gasolina, de seis cilindros em linha e potência de 340 cv, oferecida no BMW X7 xDrive40i; além de um motor a diesel, de seis cilindros em linha, com potências de 265 cv – esta oferecida no BMW X7 xDrive30d – e 400 cv (294kw) – disponibilizado no BMW X7 M50d. Todos os motores são acoplados a uma transmissão Steptronic, de oito velocidades. O BMW X7 conta com suspensão adaptativa, dotada de amortecedores controlados eletronicamente e molas pneumáticas em ambos os eixos. A distância do veículo em relação ao solo pode variar em até 8 centímetros para adequar-se ao piso.