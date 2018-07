Nilton Saciotti

As vendas de veículos atingiram as 209,8 mil unidades em agosto, fazendo deste o melhor mês de 2017 até agora. É a primeira vez neste ano que os emplacamentos ultrapassam a casa das 200 mil unidades em um único mês, segundo dados divulgados pela Fenabrave, que reúne as concessionárias. O melhor resultado mensal de vendas até então era o de maio, quando foram licenciados pouco mais de 190,1 mil carros. Agosto também é o melhor mês de vendas desde dezembro de 2015, quando o setor registrou 220,6 mil veículos novos.

Boas vendas 1

O reforço de agosto deu ao acumulado do ano o total de 1,38 milhão de veículos, volume 5,8% maior que o apurado em igual período de 2016, quando os emplacamentos somaram 1,30 milhão. Os automóveis chegaram a 1,18 milhão, alta de 6,7% no comparativo anual e participação de 51,7%, enquanto os comerciais leves atingiram as 199,7 mil unidades, leve aumento de 0,99%.

Detecção de ciclista

Um novo sistema de frenagem automática de emergência desenvolvido pela Bosch, com detecção de ciclista, é capaz de frear o veículo completamente se ele estiver circulando a uma velocidade até 40 km/h. Assim que o radar ou o sensor de vídeo do sistema de frenagem automática detecta uma colisão iminente, o Bosch iBooster inicia o processo de frenagem completa em apenas 190 milissegundos, pouco mais que um piscar de olhos.