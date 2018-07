Bonardi estreia na maior Feira Internacional da Indústria

A Bonardi Compensados fez sua estreia da 8ª ForMóbile, como parte do Espaço Madeira, uma das novidades desta edição. A marca surpreendeu os visitantes com a nobreza dos revestimentos em madeira natural, que evidenciam a exclusividade que esta matéria-prima traz aos ambientes e aos mobiliários. Para os diretores da Bonardi, este é momento de gerar mais relacionamentos e negócios aos representantes dos produtos de forma muito prática, mostrando sua aplicação de forma real ao público visitante.

Lâminas Naturais que ficaram em exposição: Marfim, Catuaba, Curupixá, Canela, Jequitibá, Cumaru, Jatobá, Peroba Mica, Freijó, Amapá, Pinus Linheiro, Pinus Catedral, Cerejeira, Goiabão Escuro, Angelim Pedra, Ipê, Maple, Louro Preto, Cedro, Pau-Ferro, Carvalho Branco Americano, Carvalho Vermelho Americano, Freijó Rústico, Tauari Champagne, Itaúba, Sumaúma, Sinamon e Sucupira.

Lâminas Pré Compostas que ficaram em exposição: Bamboo Claro, Freijó Catedral, Louro Pardo Catedral, Ébano Catedral, Jacarandá, Grigio Catedral, Peroba do Campo Catedral, Louro Preto Catedral, Pau Ferro Italiano, Teca Catedral e Carvalho Catedral.

Além das Lâminas, a Bonardi apresentou mobiliário da marca Schuster, todos feitos com painéis de Freijó Natual. Destacam-se as seguintes peças: Biombo São Cristóvão, Luminária de chão Corb, Mesa Lateral Gota, Fruteira Marítima, Buffet Colônia e a famosa Cadeira Pantosh.

Marfim

Pau Ferro



Buffet Colônia