Brasil enfrenta a Rússia e os EUA em 3ª fase do Mundial de vôlei masculino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira conheceu, na manhã desta segunda-feira (24), os adversários da terceira fase do Mundial de vôlei masculino. O Brasil enfrentará as equipes de Rússia e Estados Unidos em Turim, na Itália.

O primeiro adversário da seleção brasileira será a Rússia, na quarta-feira (26), às 12 horas (de Brasília). Logo depois, na sexta-feira (28), o Brasil joga contra os Estados Unidos, também às 12 horas (de Brasília).

O outro grupo da terceira fase é formado por Itália, Polônia e Sérvia. De acordo com a tabela da FIVB, as duas primeiras seleções classificadas em cada chave avançam para a semifinal do Mundial, que será realizada no sábado (29).