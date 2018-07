Bruna elogia Neymar por leilão: "Parabéns pelo olhar humano e amoroso"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois de participar do leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., em São Paulo, Bruna Marquezine elogiou a iniciativa do namorado através de um textão, publicado no Instagram, nesta sexta-feira (20). A atriz da Globo parabenizou o craque do Paris Saint-Germain pelo "olhar humano e amoroso" em relação ao próximo.

"Obrigada por fazer a sua parte, por fazer o que está ao seu alcance pra proporcionar a tantos jovens e suas famílias o que você não teve no passado", iniciou ela.

"Parabéns pela iniciativa, pelo olhar tão humano e amoroso para o próximo, pela forma tão bonita de ser grato a Deus por tudo que Ele te permitiu conquistar. Parabéns também aos seus familiares e todos os envolvidos que ajudaram esse sonho se tornar realidade e trabalham diariamente pra que este projeto dê tão certo", prosseguiu.

"O 2° leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. foi um grande sucesso, e eu me senti muito lisonjeada de poder participar dessa noite tão especial e ajudar de alguma maneira. Contem comigo sempre!", concluiu a atriz, que descartou a possibilidade de deixar o país para morar com o namorado em Paris em contato com UOL.

Nos comentários, Neymar agradeceu com um "obrigado, meu amor", acompanhado de um coraçãozinho.

R$ 3,5 MILHÕES

Além de uma tarde com a modelo Gisele Bündchen (arrematada por R$ 40 mil), foram leiloadas duas camisas autografadas por Pelé e Neymar (por R$ 110 mil), uma viagem para a pousada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em Fernando de Noronha (por R$ 120 mil), entre outros itens, durante o leilão do Instituto Neymar Jr., que aconteceu na quinta-feira (19) no hotel Unique, em São Paulo.

Tom Cavalcanti, que estava presente no evento, arrematou a participação de uma de suas filhas na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT, por R$ 36 mil.

Ao todo, o evento arrecadou um total de R$ 3,5 milhões, que será revertido para as atividades desenvolvidas pelo Instituto, que tem como um dos objetivos promover a inclusão social de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos.

700 CONVIDADOS

O leilão foi o primeiro evento público em que as famílias de Bruna e Neymar participaram juntos. Eles sentaram na mesma mesa, com os pais do jogador distantes um do outro. Enquanto Neymar pai ficou perto da nora e da irmã dela, Luana Marquezine -que chegou a ser confundida com Bruna pela semelhança com a atriz-, Nadine Gonçalves preferiu sentar-se próximo ao filho adotivo, Jô Amâncio.

Neymar e a família receberam 700 convidados entre atletas, empresários e celebridades. Foram 25 lotes leiloados durante a noite, que foram apresentados por cinco duplas de famosos, como o humorista Tom Cavalcante, a jornalista Glória Maria e os apresentadores Serginho Groisman, Pedro Bial e Sabrina Sato.