Cabelo de Neymar na Copa do Mundo está fazendo a cabeça da garotada em Curitiba

Redação Bem Paraná

O estudante Diego Khury, 19 anos, quer ser jogador de futebol e treina todos os dias para alcançar seu objetivo. Ele aproveitou o clima da Copa do Mundo para cortar o cabelo inspirado no seu ídolo, o jogador Neymar. Afinal, o visual do craque está quase mais comentado que os jogo da seleção brasileira e tem dado o que falar.

O cabeleireiro do salão Lady&Lord, Paulo Moro diz que o corte de Neymar valoriza os traços masculinos e usa a técnica do Skin Face, que começa na pele e cria uma progressão para fora. De acordo com ele, o famoso ‘topete’ - aderido pela maioria dos jogadores nesta Copa – demonstra que eles estão prontos para o combate. “A franja para cima já era usada antigamente por guerreiros para mostrar coragem para encarar uma batalha”, comenta o profissional. Ele fala que quando a franja é usada para baixo mostra uma certa ingenuidade e pode até passar a impressão de submissão. “O corte de cabelo adequado é muito importante para a construção da imagem masculina. Em tempos de Copa - além de modismo - é importante que passe a mensagem correta”, destaca Paulo.

No cabelo do estudante e aspirante a jogador faltou apenas a fazer a descoloração para lembrar ainda mais o ídolo. “Isso fica para fazer se o Brasil for pra final”, brincou Diego.