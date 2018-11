Caixa Cultural traz a Curitiba 'Andança - Beth Carvalho, o musical'

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Caixa Cultural Curitiba apresenta “Andança - Beth Carvalho, o musical”, concebido em homenagem aos 50 anos de carreira da dama do samba Beth Carvalho, de 8 a 11 de novembro. O texto é de Rômulo Rodrigues e a direção de Ernesto Piccolo. A direção musical e os arranjos das músicas executadas são do gaitista, violonista, cantor, compositor, arranjador e produtor musical Rildo Hora, os arranjos e preparação vocais são de Pedro Lima e a direção de movimento e coreografias de Sueli Guerra. Sucessos da cantora como Vou Festejar, As Rosas Não Falam, Folhas secas entre vários outros são executados ao vivo por atores /cantores e banda.

Stephanie Serrat foi a atriz escolhida para viver no teatro um dos maiores nomes do mundo do samba, Beth Carvalho, que em 2015 completou 50 anos de carreira, é ainda conhecida como a “madrinha do samba” por ter revelado artistas de sucesso como grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Sombra, Sombrinha, Arlindo Cruz, Luis Carlos da Vila, Jorge Aragão e muitos outros. O musical teve as bênçãos da madrinha, que acompanhou todo o processo desde o início: “São duas as realizações maiores que um artista pode ter: uma eu já consegui, que foi ser enredo de escola de samba, e ser campeã. E a outra é ser biografada num musical. Acho que é a maior realização que a gente pode ter.”, afirma Beth Carvalho.

O autor Rômulo Rodrigues comenta: "Poder transformar em teatro momentos marcantes da vida e carreira de uma cantora como Beth Carvalho foi um privilégio. Ter a biografada acompanhando de perto o processo de criação do texto e da montagem é fantástico, e ainda ter o maestro Rildo Hora na direção musical e o meu mestre de longas datas Ernesto Piccolo na direção do espetáculo, é privilegio demais para um autor só, está sendo um processo artístico único para todos os envolvidos. Estamos todos apaixonados por Beth Carvalho”.

Ficha técnica

Texto: Rômulo Rodrigues

Direção: Ernesto Piccolo

Direção Musical e Arranjo Instrumental: Rildo Hora

Preparação Vocal e Arranjo Vocal: Pedro Lima

Elenco: Stephanie Serrat, Renata Tavares, Bruno Ganem, Atila Soares, Paulo Ney, Wal Azzolini, Douglas Vergueiro, Paula Pardon e André Magevski.

Músicos: Marcio Eduardo Melo, Helbe Machado, Rafael Prates, Caio Martins e Mario Zazv.

Direção de Movimento e Coreografias: Sueli Guerra

Cenografia: Clivia Cohen

Figurinos: Ney Madeira e Dani Vidal - Espetacular Produções & Artes

Iluminação: Djalma Amaral

Diretor Assistente: Marcio Vieira

Direção de Produção: Thiago Roderich

Serviço

Teatro: “Andança - Beth Carvalho, o musical”

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Data: de 08 a 11 de novembro de 2018 (quinta a domingo).

Horário: quinta a sábado, às 20h e domingo, às 19h

Ingressos: vendas a partir de 03 de novembro (sábado). R$ 30 e R$ 15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado das 12h às 20h. Domingo das 16h às 19h)

Classificação etária: livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)