Campeã olímpica, Lindsey Vonn anuncia que irá se aposentar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A americana Lindsey Vonn, esquiadora dona de três medalhas olímpicas, afirmou que irá se aposentar no final da próxima temporada de inverno.

A atleta de 33 anos conquistou o bronze no Downhill nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang neste ano, levou o ouro na mesma prova em Vancouver 2010 e também o bronze no Super-G na edição de oito anos atrás.

Além disso, ela já venceu quatro títulos mundiais, o último em 2012. “Eu acho que tive uma carreira incrivelmente bem-sucedida”, afirmou à BBC.

“Fisicamente, eu cheguei ao ponto onde não faz mais sentido. Eu realmente gostaria de continuar ativa quando for mais velha, então preciso olhar para o futuro e não estar apenas focada no que está à minha frente”, disse.

A expectativa dela é participar de todas as competições na temporada 2018-19 no downhill e no Super-G. A primeira aparição deverá ser em novembro, no Canadá.