Cantor Sérgio Reis cancela shows por problema cardíaco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e deputado federal Sérgio Reis, 78, passou por uma cirurgia de coração na última sexta-feira (3) e adiou os shows que faria nos próximos dias.

Segundo boletim médico, Sérgio deu entrada no hospital Sírio Libanês em São Paulo no dia 31 de julho, com um quadro de fibrilação atrial, que acontece quando a frequência cardíaca irregular altera a circulação sanguínea.

O cantor passou por uma ablação de arritmia e segundo o hospital, encontra-se estável e sendo acompanhado pela equipe médica do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.

Sérgio não tem previsão de alta e por isso, adiou os shows que faria nesta quinta-feira (9), em Contagem (MG) e no dia 17 de agosto, em São Paulo.

A apresentação para os paulistanos foi remarcada para o dia 8 de novembro. Os ingressos continuam válidos para as novas datas e a produção irá devolver o valor deles a quem não puder comparecer.