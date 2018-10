Cássio critica empresário de Pedrinho por ameaça de saída do Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Cássio fez críticas ao empresário do meia-atacante Pedrinho um dia depois de o agente dar declarações polêmicas em uma rede social -Will Dantas postou um texto no Instagram e indicou que a revelação corintiana sairia do clube após o gol anulado na final da Copa do Brasil.

"As coisas de resolvem aqui e não falando fora. Vejo muitos empresários sendo negativos com jogadores. Sou suspeito para falar, sou bem assessorado pelo meu empresário. O Pedrinho é um menino bom, não tenho o que falar dele. Complicado falar e não cabe a mim falar, mas o empresário devia dar o suporte que o atleta precisa agora", disse Cássio.

Will Dantas disse que três clubes europeus de alto escalão já estão em conversa com ele. Um deles, inclusive, tentará definir a compra em uma semana.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, Cássio também falou sobre a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Após a perda do título da Copa do Brasil, o time passou a se preocupar com uma possível queda na competição.

"Temos de ganhar, pois a situação incomoda. É minha sétima temporada aqui e nunca estive nessa situação. Precisamos corrigir os erros e errar o menos possível. São nove decisões, podemos até brigar por uma vaga na pré-Libertadores", afirmou o goleiro.

O Corinthians soma 35 pontos e ocupa a 11ª posição no Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe paulista enfrenta o Vitória em Salvador, adversário direto na briga contra o descenso. O jogo será no domingo, às 16h.